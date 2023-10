PARMA Ultimi due appuntamenti con Cori al Ridotto, la rassegna corale del Festival Verdi al Ridotto del Teatro Regio di Parma. Il Coro di voci bianche “Ars Canto” diretto da Eugenio Maria De Giacomi e accompagnato al pianoforte da Claudia Zucconi protagonista venerdì 13 ottobre 2023, ore 17.00, con un programma che spazia dai cori verdiani da Un giorno di regno, I Lombardi alla prima Crociata, Macbeth, Nabucco, alle pagine sacre di Gioachino Rossini, Gabriel Faurè, Zoltan Kodaly, e ai Carmina Burana di Carl Orff, sconfinando nella musica popolare inglese.

Conclude la rassegna il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Parma diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, sabato 14 ottobre 2023, ore 17.00: occasione per i giovani cantori di esibirsi in conclusione dell’edizione 2022/2023 della Scuola di Canto Corale, che li ha visti impegnati in tantissime iniziative, concerti e produzioni della Stagione Lirica, tra cui Pagliacci nello storico allestimento di Franco Zeffirelli, e del Festival Verdi e Verdi Off.

La Scuola di Canto Corale e il Coro di Voci Bianche si sta per rinnovare con la sua terza edizione per l’anno 2023/2024, per la quale sono aperte le iscrizioni. Informazioni e modulo di iscrizione su teatroregioparma.it