Il suono dei giovani talenti unisce Mantova al Garda

MANTOVA L’iniziativa è nata dopo il Covid, per dare soprattutto ai giovani il senso della riconquistata libertà. Di potersi spostare e, nel caso specifico, di poter fare musica. Con tutti gli elementi che vanno a comporre un concerto, da quelli strumentali agli aspetti tecnici e organizzativi. Oggi la manifestazione Musica sull’Acqua, ieri presentata al Liceo “Isabella d’Este” riunisce 25 istituti scolastici ed è una occasione per esibirsi aperta a gruppi e appassionati del settore, come spiegato dal docente Davide Foroni, dal dirigente scolastico Antonino Scutti e dagli studenti come tecnici del suono Noemi e Mattia. Lungo un percorso che affianca arte e territorio. Con la componente fondamentale dell’acqua. Domenica da Mantova a Peschiera risuoneranno le note dei talenti delle realtà prendono parte all’iniziativa: Liceo Musicale e Coreutico “Isabella d’Este”, Las Chicas del Sonido e Anffas Band di Fondazione Anffas Mantova, Accademia 4 Accordi di Borgovirgilio, Scuola di Musica 2 Side Music di Porto Mantovano, Scuola di Musica Accademia Corale Goitre di Castellucchio, Scuola di Musica di Roverbella, Conservatorio “Lucio Campiani”, Open Hill – Musica Irish di Mantova, Coop La Quercia di Mantova, Mimi Mantova e Db Sound & Music, Scuola Media ad indirizzo musicale Ic Borgo Virgilio, Complesso Bandistico Giuseppe Verdi di Moglia Le Mille e una Nota, Manuel Campanelli e altri istituti che hanno aderito successivamente alla proposta. La rassegna, in programma dalle 15 alle 17 troverà un momento conclusivo alle 20.30, a Villa Gobio di Roverbella, con la performance che vedrà affiancati Mimi Mantova e Db Sound & Music con la Scuola di Danza del Teatro Sociale di Mantova di Marina Genovesi e Gabriella Rasulo e Associazione Musicale Consonanze Alfabeta Musica. L’evento rientra nell’ambito degli appuntamenti di Maggio in Villa. Luoghi degli spettacoli saranno il capoluogo (alla Zanzara e al Papa’s), Bosco Fontana a Marmirolo, Goito, Roverbella, Pozzolo (Chiosco dei Mulini), Valeggio sul Mincio e Borghetto, Salionze (Chiosco La Littorina) e Peschiera. La manifestazione è realizzata con la collaborazione dei Comuni di Mantova, Marmirolo, Roverbella, Volta Mantovana e Goito.