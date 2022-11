Ciclismo – Finale di stagione per l’Acsi di Mantova

MANTOVA L’Acsi Mantova si prepara al finale di stagione. Un’annata che ha riservato diverse soddisfazioni al team coordinato da Renato Colombi.

La conclusione del percorso prevede in prima battuta la partecipazione del gruppo dirigente del comitato provinciale all’assemblea nazionale che si terrà a Riccione tra domani e domenica.

Posto in archivio anche questo passaggio, sarà la volta domenica 13 del momento conviviale, abbinato alla premiazione dei protagonisti del 2022. In questa caso si tratterà di un passaggio che coinvolgerà tutte le società affiliate e in particolare gli atleti che si sono distinti nel corso dell’annata conquistando maglie e titoli a vari livelli. La festa di fine stagione si svolgerà dalle 12.30 al ristorante pizzeria “La Mamma” di Mantova.

I riconoscimenti saranno assegnati solamente ai protagonisti che presenzieranno all’appuntamento.