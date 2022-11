Basket Serie A2 maschile – Staff, la Gp Arena si rifà il look

MANTOVA Il prossimo weekend segnerà il ritorno in campo della Staff dopo due settimane di stop. Forti delle amichevoli con Juvi Cremona e Orzinuovi, i biancorossi sono pronti a rimettere piede sul parquet per la difficile sfida del PalaCarrara contro Pistoia. Nelle ultime settimane, però, la società ha lavorato duramente anche lontano dal campo, con l’obiettivo di preparare a festa la Grana Padano Arena per il match di domenica 13 alle 17 con Udine. Il big match contro i friulani, che sarà trasmesso anche in diretta TV su MS Channel, sarà l’occasione per un restyling dell’impianto di gioco. Finalmente verranno posizionate e rese disponibili le nuove tribune mobili per il parterre da 126 posti, mentre a bordocampo saranno apposti ledwall di nuova generazione per dare ulteriore risalto al quasi centinaio di aziende sponsor che supportano gli Stings. Inoltre, i tifosi potranno accedere a un nuovo servizio bar attivo sia prima che durante la gara. Ad animare e coinvolgere il pubblico il 13 ci saranno anche circa 100 bambini e bambine del settore giovanile dello Junior Basket Curtatone, società con la quale gli Stings hanno rafforzato i rapporti nel corso degli ultimi mesi. Inoltre, nella sfida con Udine ci sarà il debutto di una nuova importante partnership: la Staff Mantova sarà una delle prime società di serie A2 a poter contare sulle proprie cheerleaders. Prima e durante la partita, le ragazze della Move Academy daranno spettacolo sul parquet con un’animazione che coinvolgerà il pubblico. Move Academy è presente nelle sedi di Castellucchio (via Leonardi 13) e Mantova (via Frattini, spazio 24). L’istruttrice Alice Marchi spiega l’iniziativa: «Si tratta di un modo speciale per mettere insieme basket e cheer dance. Per la nostra associazione rappresenta una novità importante. Ho personalmente frequentato un corso di Cheerleading ufficiale riconosciuto dal Coni svolto a Salsomaggiore Terme e ho intrapreso con le mie allieve questa nuova avventura». Sarà allestito uno spazio a bordocampo per ricevere informazioni sui corsi della Move Academy. Info: 351/6200325 e su www.moveacademy-ma.com. Il consigliere Gianfranco Malavasi dà appuntamento ai tifosi alle prossime partite: «Tutte queste iniziative sono il segnale che la società sta aumentando i suoi sforzi per garantire un’atmosfera sempre più calda e accogliente alla Grana Padano Arena. Finalmente, l’impianto potrà contare su un look rinnovato che, siamo sicuri, riuscirà a migliorare ulteriormente la nostra immagine anche durante le dirette televisive. Inoltre, tutto il club è contento della collaborazione con Move Academy che ringraziamo per la disponibilità. Siamo una delle pochissime (se non l’unica) società di serie A2 a poter contare su questo tipo di animazione acrobatica». L’attenzione è rivolta anche alle società locali: «Dopo la presenza del San Pio X nella gara d’esordio con Cividale, ora Curtatone contro Udine. Ma non ci vogliamo fermare. Presto cercheremo di coinvolgere i club mantovani in un progetto a lungo termine che valorizzi i giovani del nostro territorio e che porti sempre più presenze al palazzetto per rendere ancora più solido il nostro progetto».