Trasporto abusivo di animali, 5mila euro di multa

MANTOVA La Polstrada ha fermato in A22, nel comune di Borgo Virgilio, un autocarro adibito al trasporto di animali vivi. Un commerciante che viaggiava verso il proprio magazzino nella provincia di Treviso stava trasportando 150 uccelli ornamentali, 45 porcellini d’india e una trentina di conigli nani.

Gli animali seppur apparentemente in buone condizioni di salute, venivano stipati all’interno di gabbie, casse e cartoni che oltre ad essere di piccole dimensioni, non erano assicurati al veicolo, con il rischio di ribaltamento e spostamento degli stessi, creando pericolo per l’incolumità degli animali. Al controllo il conducente risultava sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione al trasporto animali, del prescritto certificato d’idoneità e della dichiarazione di origine e provenienza degli animali. Accertata l’illeceità del trasporto, in accordo con personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS di Mantova, si decideva di non sottoporre gli animali a sequestro ma di affidare gli stessi sotto vincolo sanitario al conducente, con obbligo di trasportarli presso il proprio magazzino, ove personale sanitario della provincia di competenza avrebbe svolto ulteriori accertamenti.

Il conducente veniva sanzionato in relazione alle norme vigenti per oltre 5.000 euro.

La Polizia Stradale continuerà l’impegno sin qui profuso nel controllo di questo tipo di trasporti, al fine di prevenire maltrattamenti sugli animali.