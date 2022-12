Triplo fiocco azzurro al Poma, nati tre gemellini maschi

MANTOVA – Triplo fiocco azzurro al Carlo Poma dove, l’altra mattina, sono nati tre gemellini, tutti maschi. La mamma, di origine indiana, è stata seguita dall’ambulatorio della patologia prenatale e della gravidanza diretto da Gianpaolo Grisolia e dai consultori familiari diretti da Stefano Pellizzardi. I professionisti dell’azienda hanno accompagnato la donna nelle varie fasi della gestazione, monitorando e offrendo il supporto necessario fino al parto cesareo avvenuto ieri. I tre piccoli – di 2.055, 1.780 e 2.030 grammi – sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale per i controlli e l’assistenza necessari, ma stanno bene. Asst garantisce percorsi ad hoc per le donne in gravidanza – sia in condizioni di fisiologia che di patologia – grazie all’integrazione tra ospedale e territorio e la rete dei consultori familiari presenti in tutta la provincia. Le future mamme vengono seguite da professionisti esperti che monitorano l’andamento della gravidanza, prenotano le visite e gli esami necessari, garantiscono indicazioni precise, puntuali e personalizzate.