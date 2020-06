Trovato senza vita Massimo Fracasso

MANTOVA Lo si vedeva spesso caracollare lungo il Listone di piazza Sordello, cappellino o bandana in testa e in mano l’immancabile lattina di birra, era uno dei personaggi del centro storico. Ieri è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Massimo Fracasso, poco più che 50enne da tempo seguito dai servizi sociali cittadini, sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. A trovarlo sono stati i soccorritori del 118, che hanno poi avvisato i carabinieri, intervenuti a loro volta sul posto. La salma è stata infine recuperata e trasferita nelle sale mortuarie del Carlo Poma dove si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’ispezione cadaverica che sarà eseguita nella giornata odierna.