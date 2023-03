Tennis Tavolo f – Stasera la Supercoppa tra Brunetti e PaninoLab

Castel Goffredo Archiviata la stagione regolare di serie A1 e con il mirino già sui play off, le fatiche per questa settimana non sono certo terminate per la Brunetti. Sempre a Castel Goffredo stasera, dalle ore 18, le padrone di casa sfidano le “cugine” della PaninoLab Bagnolese per la conquista della Supercoppa. Su quattro edizioni, la Brunetti ha fatto poker e ora punta al pokerissimo, sfruttando anche il fattore campo a favore, oltre al pubblico. «Abbiamo vinto le precedenti quattro edizioni – ricorda il gm Franco Sciannimanico – e vorremmo centrare la cinquina. Vediamo se facciamo il pieno». La Bagnolese di coach Olga Dzelinska però si porterà dietro i propri supporter, sognando l’impresa. Per la sfida tutta mantovana le campionesse in carica potranno contare anche sulla forte Bernadette Szocs. Diretta streaming sul canale YouTube della Fitet.