Truffa da 300 euro via whatsapp: un 27enne alla sbarra

MANTOVA – Aveva messo la foto di un’altra persona sul profilo whatsapp di un numero a lui intestato, quindi aveva inviato un messaggio a un’amica della persona che appariva nella foto del profilo in cui le chiedeva una ricarica da 300 euro. Per questo fatto è a processo per truffa un 27enne residente in provincia di Fermo. “Questo è il mio nuovo numero, puoi ricaricarmi 300 euro? Te li restituisco entro la fine della mattinata”, aveva scritto più o meno nel messaggio il 27enne. Era la mattina del 6 giugno di due anni fa. La donna contattata, in buona fede aveva eseguito la ricarica da 300 euro, ma né quella stessa mattina, né nel pomeriggio e tanto meno nei giorni seguenti, si era vista restituire i soldi. L’amico della foto dal suo nuovo numero non rispondeva più e quando finalmente era riuscita a contattarlo in altro modo quello era cascato dalle nuvole. Ieri era in programma la discussione del processo ma questa è stata rinviata al prossimo 24 marzo, quando il 27enne sarà giudicato con rito abbreviato.