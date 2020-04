Villa Saviola, 43enne indiano trovato morto in casa. Non si esclude l’omicido

Villa Saviola (Motteggiana) Agghiacciante scoperta oggi, poco dopo le 13, in un’abitazione di Villa Saviola di Motteggiana: un uomo di 43 anni, di nazionalità indiana, è stato scoperto privo di vita. Le indagini sono immediatamente scattate e farebbero pensare ad un caso di omicidio, dato che il corpo dell’uomo presenterebbe una ferita quasi sicuramente inferta da un’altra persona. L’allarme era scattato inizialmente per un possibile pericolo d’incendio quando un vicino di casa ha visto uscire del fumo dall’abitazione di via Filzi dove il 43enne viveva da solo; l’uomo ha avvertito i Vigili del Fuoco che, una volta entrati, hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e gli esperti della scientifica: il medico legale avrebbe escluso, fin da subito, la causa accidentale o l’atto di autolesionismo e quindi l’ipotesi dell’omicidio sarebbe quasi una certezza. Da valutare l’alibi di un conoscente dell’uomo, che in un recente passato ha avuto screzi con lui. (nico)