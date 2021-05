Truffa on line: credeva di incassare 700 euro e ne perde 3500

MANTOVA – Credeva di incassare invece spendeva. Un 35enne mantovano dell’ennesimo professionista delle truffa che è riuscito a carpirgli 3500 euro nel giro di pochi minuti e senza che riuscisse a rendersene conto. E’ successo la scorsa settimana quando l’uomo ha pubblicato su un sito di compravendite un annuncio in cui vendeva delle finestre al prezzo di 700 euro. Pochi minuti dopo la pubblicazione dell’annuncio veniva contattato da una persona che si diceva interessatissima all’acquisto al punto da dirgli di lasciare perdere altre eventuali offerte e di andare a uno sportello Postamat per il pagamento. Vista la rapidità con cui si stava concludendo l’affare, il 35enne decideva di non perdere altro tempo e nel timore che l’acquirente ci ripensasse si precipitava nel più vicino ufficio postale. Qui ricontattava l’acquirente che gli dettava un codice dicendogli che era l’iban del suo conto corrente postale da cui prelevare i 700 euro per le finestre. Il 35enne inseriva la sua tessera nel Postamat, digitava i codici, inseriva la cifra e dava l’invio convinto di ricevere soldi che però non arrivavano. “Forse c’è stato un intoppo, capita, riproviamo” gli diceva il truffatore. Dopo 5 prove da 700 euro l’una il conto postale del 35enne era a secco, al contrario della carta ricaricabile del truffatore. La denuncia ha già fatto scattare le indagini della Polizia Postale. Difficile recuperare il denaro. Le finestre però se l’è tenute.