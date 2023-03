Tennis tavolo paralimpico – Michela Brunelli si ferma ai quarti del Lignano Master

Lignano Sabbiadoro Al Lignano Master Open l’Italia festeggia le vittorie in singolare di Matteo Parenzan in classe 6 e Giada Rossi in classe 2 e i terzi posti di Elena Elli in classe 8 e di Federico Crosara in classe 2. Primo posto mercoledì nel Gruppo 3 di classe 3 per Michela Brunelli, tesserata per la Brunetti Castel Goffredo. Nei quarti di finale però ieri è stata battuta dalla brasiliana Marliane Amaral Santos per 3-0 (3-11, 7-11, 11-13).

Matteo Parenzan, il 19enne campione del mondo triestino, continua a macinare grandi risultati. Dopo l’argento cinquistato la scorsa settimana al Costa Brava Spanish Para Open, ha battuto nei quarti di finale per 3-0 (11-3, 11-6, 11-4) il nigeriano Kayode Alabi, in semifinale per 3-0 (11-4, 11-9, 11-3) lo svedese Michel Robert Oskar Azulay e in finale per 3-0 (11-1, 12-10, 11-7) il francese Esteban Herrault. In tutto il torneo non ha lasciato agli avversari neppure un set.