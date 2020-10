Guidizzolo, è stata inaugurata la mostra dalla collezione di Daldosso

GUIDIZZOLO E’ stata inaugurata la mostra di opere d’arte provenienti dalla collezione privata di Mario Giuseppe Daldosso, promossa dalla Pro Loco e curata da Donatella Lusenti. Tra le opere esposte figurano firme significative del panorama artistico mantovano: Alessandro Dal Prato, Antonio Ruggero Giorgi, Severino Spazzini, Franco Bassignani, Claudio Valbusa, accanto ad altre dello stesso Daldosso. Nel corso della sua vita lavorativa, Daldosso non ha mai abbandonato la passione per la pittura, tanto sua che di altri artisti con i quali è venuto negli anni a contatto. La sua è una pittura genuina e spontanea, con caratteri primari ed essenziali che lo collocano tra gli artisti un tempo frettolosamente definiti naif. Non propriamente un autodidatta avendo frequentato la Scuola d’Arte di Guidizzolo dove si è diplomato, Mario Giuseppe Daldosso è da sempre un amante dell’arte pittorica così da diventare un buon collezionista avendo raccolto nella sua casa-museo diverse opere. Ora alcune di queste, sarà possibile ammirarle nella mostra che rimarrà visitabile, con ingresso libero, fino a mecoledì 4 novembre nelle giornate di sabato, domenica e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.

Paolo Zordan