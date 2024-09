Turisti di Weingarten in visita al Comune di Mantova

MANTOVA Un nutrito gruppo di cinquanta turisti provenienti dalla gemellata Weingarten venerdì 13 settembre è stata accolta nella sala consiliare del Comune di Mantova dal presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti. Erano presenti anche la coordinatrice dei gemellaggi Maddalena Portioli e il presidente della associazione Mantova-Weingarten Pellegrino Sereni. Nove ciclisti sono arrivati facendo il tragitto in bici. Allegretti ha dato a tutti il benvenuto nella sede comunale e nella città. La visita è il risultato dei frequenti scambi culturali in corso tra Mantova e la città tedesca. Nella parte finale dell’incontro ci sono stati gli scambi di doni. I turisti si fermeranno in città qualche giorno per vedere i monumenti principali e assaggiare la cucina mantovana. Tra le varie tappe quella della Basilica di Sant’Andrea che ospita la reliquia dei Sacri Vasi La delegazione nel pomeriggio ha visitato Palazzo Te, dove è in corso la mostra “Picasso, poesia e salvezza”. In serata sono alla Rotonda di San Lorenzo per il concerto diretto da i.icia Mari, del coro mantovano Lusit Orpheus e degli strumentisti dell’ensemble Petit Reprisecli Weingarten. Sabato 14 settembre gli ospiti sono alla Casa del Mantegna, poi all’Orto Carolingio del Gradaro per l’incontro con l’associazione Mantova Carolingia. Il tour si conclude con la visita al chiostro e alla chiesa.