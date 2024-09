Calcio dilettanti – Il Pomponesco vince il memorial “Martino” a Marmirolo

Marmirolo E’ stato il Pomponesco di mister Alessandro Garavaldi a vincere la seconda edizione del Trofeo “Giuseppe Martino”, in memoria dello storico presidente della Robur, scomparso qualche anno fa. Al triangolare disputatosi sabato 31 agosto sono scese in campo erano inoltre presenti la Ceresarese di Massimiliano Ferrari e i padroni di casa di Virginio Araldi. Il calendario prevedeva tre gare da un solo tempo di 45’ nella prima sfida il Pomponesco ha prevalso ai rigori sui neroverdi padroni di casa (0-0 al termine del tempo regolamentare), la Robur del presidente Zapparoli si è rifatta nella seconda partita piegando 2-0 i rossoverdi della Ceresarese, battuti nell’ultima gara in programma per 2-1 dai rivieraschi. Paola Rasori, consigliere del Crl, ha premiato la squadra vincente, mentre è toccato Valerio Martino, (figlio di Giuseppe), fare altrettanto con seconda e terza classificata, Robur e Ceresarese. Per la Robur c’è anche una novità di mercato: preso l’eterno bomber Zaccarini, che ha già debuttato in campionato nel 3-1 con l’Ostiglia.