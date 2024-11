Tutto pronto per il luna park al Boma: siglata la convenzione

MANTOVA Prima se ne aveva la certezza sulla parola, ora invece è stato tutto messo nero su bianco: la giunta comunale di Mantova ha approvato una convenzione triennale con la società Imemi Srl. che permetterà il trasferimento del tradizionale Luna Park cittadino nell’area di Boccabusa, presso i piazzali antistanti il PalaUnical. Lo spostamento, come già riportato dalla Voce di Mantova, si è reso necessario a seguito dei rilevanti interventi infrastrutturali che interesseranno l’area di piazzale Montelungo nei prossimi anni, in particolare per la realizzazione del sottopasso ferroviario tra Porta Cerese e via Parma.

La nuova location, situata presso il centro commerciale in località Boma (Boccabusa), garantirà ampi spazi per le attrazioni e una maggiore accessibilità. Il Comune si farà carico del potenziamento degli impianti elettrici con la realizzazione di cavidotti interrati che garantiranno una potenza aggiuntiva di circa 1 Mw, necessaria per il funzionamento delle attrazioni.

La convenzione, valida per tre anni a partire dall’edizione 2025 e rinnovabile di comune accordo, prevede specifiche misure per assicurare la compatibilità tra il luna park e le attività del PalaUnical. In particolare, verrà mantenuta un’area di sicurezza di 50 metri dalla recinzione del PalaUnical, delimitata da apposite barriere “new jersey” in cemento; Imemi dal canto suo comunicherà con cinque giorni di anticipo il calendario degli eventi previsti durante il periodo del Luna Park.

La manifestazione manterrà la sua tradizionale collocazione temporale, dal primo sabato di febbraio fino alla domenica successiva al 18 marzo, giorno dedicato al patrono di Mantova San’Anselmo.

I costi di energia, pulizia e gestione rifiuti saranno a carico degli operatori del Luna Park. Il Comune garantirà il ripristino di eventuali danni alla pavimentazione durante l’installazione degli impianti elettrici. Come compensazione degli oneri gestionali aggiuntivi, la convenzione riconosce a Imemi la possibilità di organizzare un ulteriore weekend di eventi enogastronomici all’anno, portando a nove il totale dei fine settimana dedicati alla valorizzazione della cultura culinaria mantovana.

L’amministrazione comunale, attraverso il settore Sportello Unico, coordinerà la disposizione delle attrazioni e degli operatori commerciali nel pieno rispetto delle prescrizioni della commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, garantendo sia lo svolgimento in sicurezza della manifestazione fieristica e sia la normale operatività di PalaUnical.

La nuova collocazione rappresenta una soluzione che coniuga tradizione e innovazione, assicurando la continuità di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza mantovana.