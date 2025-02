Controlli di Polizia: cane antidroga trova 25 grammi di hashish

MANTOVA La Polizia di Stato nella giornata dell’altro ieri ha fermato e controllato alcuni cittadini extracomunitari uno dei quali è risultato irregolare sul territorio. Si tratta di un 19enne tunisino che è stato condotto in questura per essere identificato e nei cui confronti è stata avviata la procedura di espulsione dall’Italia. Le operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte dal questore di Mantova, sulla scorta della direttive emerse nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto sono proseguite nei luoghi pi ù a rischio della città. Nel corso di numerosi posti di controllo sono state identificate 173 persone, controllati 53 veicoli e sei esercizi commerciali. In particolare l’unità cinofila della Polizia di Stato, proveniente da Padova, durante un controllo mirato nei pressi di piazzale Mondadori, rinveniva circa 25 grammi di hashish nascosti tra fioriere e altri luoghi usati dagli spacciatori. In q uesti servizi è stato impiegato personale delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, di una unità cinofila di Padova della Polizia e della Polizia Locale di Mantova, oltre che della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria negli ambiti di rispettiva competenza. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane.