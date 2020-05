Calcio Terza Categoria – Ostiglia avanti con Losi. In attesa dei verdetti

OSTIGLIA In attesa dei verdetti (con i biancazzurri in lizza per un possibile ripescaggio in Seconda Categoria, in quanto secondi in campionato dopo la sospensione dietro la capolista Villimpentese), l’Ostiglia ha deciso di confermare il tecnico uscente Simone Losi. Per Losi si tratterebbe della seconda stagione consecutiva sulla panchina del team di patron Nicola Novi. «Abbiamo già trovato un accordo di massima – dice il direttore sportivo Marco Borsatti – quindi possiamo affermare che Simone Losi sarà sulla panchina ostigliese anche nella prossima stagione sportiva. Ora attendiamo i responsi di Federazione e Comitato Regionale: nutriamo speranze di ripescaggio, ma anche se faremo la Terza saranno sempre improntati al mantenimento del gruppo, il più possibile formato da giocatori della zona. Per quanto riguarda il settore giovanile, confermiamo in toto l’impegno, nelle prossime settimane prenderemo le decisioni.