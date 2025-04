Ubriaco al volante: 51enne denunciato

Mantova Continuano i controlli del territorio operati dai Carabinieri della Compagnia di Mantova. Nel pomeriggio dello scorso 3 aprile i militari, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il servizio in questione è stato eseguito da 4 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili. L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata particolarmente nel quartiere Lunetta, nonché nella centrale Galleria Ferri e nell’area commerciale Esselunga e giardini Nuvolari. Sono state controllate complessivamente 32 persone, tre delle quali, un 27enne tunisino, un 22enne etiope ed un 55enne mantovano, sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso complessivamente di quasi 4 grammi di hashish. I Carabinieri hanno inoltre ritirato la patente di guida e denunciato per guida in stato di ebbrezza , un 51enne di Bagnolo San Vito, poiché sottoposto ad esame alcolometrico è risultato avere un tasso pari a 3,32 g/l. I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile. Analoghi servizi verranno effettuati anche nella provincia di Mantova.