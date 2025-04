Rugby serie A Elite – Match-verità allo stadio Zaffanella. Viadana sfida Rovigo per il 1º posto

Viadana Allo Zaffanella incrociano i guantoni le due squadre di testa della Serie A Elite di rugby: Viadana e Rovigo (kick-off alle ore 14, diretta Rai Sport). La posta in palio è altissima, la vetta della regular season del massimo campionato di rugby con le mille sfumature che questo incontro si trascina da oltre due decenni. Il tecnico Gilberto Pavan analizza la sfida: «È quasi una finale: vincere significherebbe conquistare la regular season ed è giusto che a questo appuntamento arrivino le due squadre che hanno occupato le prime due posizioni in classifica fin dall’inizio». Al rientro capitan Tommaso Jannelli: «Se pensiamo alla partita d’andata è molto lontana, ma è successo quattro mesi fa e le squadre sono cambiate, ma sapere che abbiamo vinto in casa loro al “Battaglini” ci rende fiduciosi sul fatto che allo Zaffanella con la spinta del nostro pubblico la partita è alla nostra portata. Poi è troppo importante, è come una finale». In campo dal primo minuto ci sarà il giovane Simone Brisighella: «Vogliamo fare una grande partita fin dal primo minuto vista l’importanza della gara. Personalmente, il kicking game è una delle fasi di gioco in cui ho maggiore autostima, ma devo ancora migliorare soprattutto nelle prese aeree, confidenza in questa situazione che sta aumentando». Sul fronte infermeria, Viadana dovrà ancora fare a meno di Fabrizio Ciardullo, alle prese con un infortunio muscolare, mentre un’ulteriore assenza peserà sul reparto di terza linea: Samuele Locatelli sarà indisponibile per un infortunio al ginocchio subito contro il Petrarca. Il XV scelto dallo staff tecnico giallonero capeggiato da Gilberto Pavan conferma Brisighella estremo, anche in virtù della prestazione fornita a Padova con tanto di meta. Ai suoi fianchi agiscono le ali Sauze e Ciofani con capitan Jannelli primo centro e Morosini secondo; in cabina di regia Roger va all’apertura con Baronio numero 9. Il pacchetto di mischia riparte da Ruiz come terza centro con Boschetti e Wagenpfeil schierati come flanker. In sala motori vanno Catalano e Marchiori mentre in prima linea Mignucci va a destra con Alan Oubina a sinistra e Dorronsoro al tallonaggio. A disposizione: Quattrini, Fiorentini, Denti, Loretoni, Casasola, Di Chio, Madero, Orellana.

In casa Rovigo è coach Davide Giazzon a illustrare la gara dello Zaffanella: «Dobbiamo ripartire dall’energia positiva di domenica scorsa. Siamo consapevoli che sarà una partita durissima, sotto tutti gli aspetti, dove la nostra mentalità sarà fondamentale. L’uno contro uno e il breakdown saranno delle aree decisive del gioco per la disciplina e i momenti chiave della partita».

Alessandro Soragna