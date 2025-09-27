Ubriaco e molesto ai giardini di viale Fiume: interviene la Polizia locale

MANTOVA Ubriaco in pieno giorno e pure molesto. Un 35enne marocchino è incappato in una pattuglia della Polizia locale ieri pomeriggio mentre stava infastidendo alcune persone ai giardini di viale Fiume, a pochi passi proprio dal comando della stessa Polizia locale, e con ogni probabilità a breve nei suoi confronti sarà emesso un provvedimento di allontanamento da Mantova, ovvero un Dacur o Daspo urbano. L’uomo, a quanto risulta già noto per episodi di ubriachezza molesta, si trovava nei giardini di viale Fiume dove stava infastidendo diverse persone sedute sulle panchine o semplicemente di passaggio. Di passaggio però c’erano anche gli agenti della Polizia locale che vedendo la piega che rischiava di prendere l’intera situazione sono intervenuti. Il marocchino è stato quindi portato nella vicina sede del comando di viale Fiume, dove è stato identificato. A breve dovrebbe partire la richiesta alla questura per un provvedimento di allontanamento nei suoi confronti.