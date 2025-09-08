Ubriaco e violento aggredisce medico Pronto Soccorso

MANTOVA Nella notte tra venerdì e sabato scorso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, un soggetto 34nne residente a Bagnolo San Vito, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, mentre si trovava nell’area triage si scagliava volontariamente contro il medico di guardia, colpendolo con un pugno alla spalla.
Il soggetto veniva nell’immediatezza immobilizzato da altro personale sanitario presente, che nel frattempo aveva allertato il 112.
Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova interveniva sul luogo, acquisendo le immagini della video sorveglianza presente nei locali del Pronto Soccorso.
Il medico di guardia, un 28nne veronese, a seguito dell’aggressione subita veniva visitato da un suo collega, riportando un trauma guaribile in sette giorni.
I Carabinieri hanno così denunciato il 34nne poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di lesioni aggravate a personale sanitario.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.