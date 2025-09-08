Coldiretti Mantova: Millenaria occasione per affrontare il tema del vino

GONZAGA “L’edizione 2025 della fiera Millenaria di Gonzaga è stata l’occasione per Coldiretti Mantova di affrontare in maniera concreta i problemi del mondo del vino, attraverso confronti costruttivi, visioni, dibattiti fra gli operatori – commenta il presidente di Coldiretti Mantova, Fabio Mantovani -. Abbiamo centrato l’obiettivo di coniugare la visione tecnica con quella politica e già da domani avvieremo un dialogo con altri partner della filiera, come ad esempio Fipe-Confcommercio, e con le istituzioni per rilanciare il comparto vitivinicolo”.

Nel pieno di una vendemmia che sta regalando soddisfazioni per qualità e quantità delle uve raccolte, non mancano tuttavia le difficoltà per il settore del vino, fra cambiamenti climatici e fitopatie (quest’anno fortunatamente assenti), dazi che minacciano l’export verso gli Stati Uniti, elevato livello delle giacenze, consumi in rallentamento, campagne anti-alcol dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è opportuno riflettere sul futuro del comparto e di come rilanciare le produzioni locali, individuando nuovi mercati, coinvolgendo le nuove generazione all’insegna del consumo moderato e responsabile, ma anche diversificando il modo di bere e puntando sul binomio cibo-vino e turismo-vino, sottolinea Coldiretti Mantova.