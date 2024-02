Ucciso a coltellate durante una rapina a Prato, un trasportatore mantovano la vittima

Un 59enne residente nel Mantovano è stato ucciso la scorsa notte a coltellate a Seano, in provincia di Prato. L’uomo, di origine indiana, si trovava nel pratese perchè doveva caricare abiti da esportare poi in Germania. Lo ha trovato il figlio dopo due ore che lo cercava già senza vita. Secondo i carabinieri si tratta di un omicidio a scopo di rapina. Il trasportatore aveva con sé molte migliaia di euro, gli servivano per acquistare la merce nelle ditte di pronto moda da rivendere poi all’estero. Le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della zona hanno ripreso due uomini mentre accoltellano il 59enne. Le forze dell’ordine stanno cercando due persone di origine straniera.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++