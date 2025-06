MANTOVA Un 34enne straniero di origini africane è stato soccorso poco dopo la mezzanotte di sabato in via Nevers per quella che in prima battuta sembrava essere un’aggressione. L’uomo aveva diverse ferite alle braccia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde e una pattuglia dei carabinieri. In seguito ad accertamenti fatti dagli stessi militari sarebbe emerso che le ferite riportate dal 34enne sarebbero riconducibili a un gesto di autolesionismo.