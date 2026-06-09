Mantova in festa con la Giornata dello Sport: dieci eventi e mille giovani coinvolti

Mantova La Giornata Nazionale dello Sport ha fatto ancora una volta centro nel Mantovano. I dieci appuntamenti organizzati nel fine settimana dalle società sportive del territorio hanno riscosso un’ottima partecipazione, coinvolgendo complessivamente quasi mille tra bambini, ragazzi e giovani, protagonisti di due giornate dedicate all’attività motoria, alla socializzazione e alla scoperta di nuove discipline. Il ricco calendario ha proposto iniziative per tutte le età e per i gusti più diversi. Dalla canoa con la Gara Nazionale Velocità organizzata dalla Lega Navale Italiana di Mantova al Centro Canoa Sparafucile, valida anche come prova selettiva per le rappresentative nazionali giovanili, fino agli open day dedicati alla ginnastica ritmica, artistica e acrobatica promossi da Gimnica Mantova e Ginnastica Airone tra Mottella, Medole, Mantova e Suzzara. Grande interesse anche per l’open day degli Arcieri Gonzaga al Migliaretto, che ha consentito a tanti curiosi di provare il tiro con l’arco sotto la guida dei tecnici federali. Spazio anche alla pallacanestro con l’inaugurazione del nuovo playground di Tripoli, realizzato dal Comune in collaborazione con la Consulta Comunale dei Giovani e accompagnato da un torneo 3 contro 3 che ha coinvolto le realtà cestistiche locali. Non sono mancati il calcio a cinque con il 1° Trofeo Stefano Franzoni, organizzato dall’Uisp insieme al Centro Coordinamento Mantova Club, e il tradizionale gala di fine anno dell’Antares Sermide, che ha portato in scena uno spettacolo di ginnastica artistica ispirato al tema del gioco. La manifestazione si è conclusa domenica pomeriggio al Parco di Cà Rossa di Porto Mantovano con “Centri CONI Mantova Sport Kids”, organizzato dall’Asd Karate Team 1999 guidata da Alex Daeder, al quale ha preso parte anche l’Us Mantovana Junior di Massimo Spanò, entrambe realtà riconosciute come Centri CONI del territorio. Giochi motori, percorsi, dimostrazioni di karate e lotta olimpica hanno animato il pomeriggio culminato con la merenda finale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Staff Agenzia per il Lavoro, il cui sostegno ha permesso la realizzazione delle magliette distribuite ai partecipanti, contribuendo a rendere ancora più speciale una manifestazione che ha confermato il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione.