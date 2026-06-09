Bocce – Mattia Meda conquista il titolo regionale a coppie U18

Breda di Piave (Tv) Ancora un successo per il giovane talento mantovano Mattia Meda. Domenica scorsa, alla Bocciofila Bredese di Breda di Piave (Treviso), si è svolto il Campionato Regionale a coppie U18, manifestazione che ha visto Mattia salire nuovamente sul gradino più alto del podio. In coppia con Giona Vacilotto (in foto), il portacolori mantovano ha conquistato il titolo di campione regionale grazie a una brillante prestazione culminata nella vittoria per 10-3 in finale. Un altro importante traguardo per Meda, che conferma il proprio valore e la propria costanza ad alti livelli. Tutto il movimento boccistico mantovano si congratula con lui.