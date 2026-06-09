Hockey e pattinaggio insieme a Suzzara

Suzzara Grande partecipazione al saggio dell’Associazione Castello Pattinaggio, andato in scena al Palaroller. L’evento ha visto esibirsi gli atleti di tutte le categorie della società presieduta da Massimiliano Vetere. La novità più importante riguarda però il futuro: dalla stagione 2026-27 l’UVP Hockey Suzzara confluirà nella Castello Pattinaggio, dando vita a un unico sodalizio sportivo. Scompare così lo storico acronimo UVP e l’hockey suzzarese tornerà a vestire i tradizionali colori biancoverdi. Nel nuovo organigramma entreranno anche Vincenzo Panaio, attuale dirigente dell’hockey, e altri collaboratori. L’hockey targato Castello, come alle origini della sua fondazione nel 1984, iscriverà ai campionati Fisr-Coni Emilia-Romagna le formazioni Mini Hockey, U11 e U13, con la possibilità di aggiungere l’U15. Si sta inoltre lavorando a una squadra senior. L’unificazione rappresenta il risultato di una collaborazione consolidata.