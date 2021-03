Un altro furto ai campi di San Pio, due minorenni denunciati dalla Locale

MANTOVA – A fine febbraio l’ennesimo furto ai campi del San Pio X in via Learco Guerra Durante, due ragazzi si introducono nell’era esterna degli spogliatoi: un rapido giro di ricognizione, tanto basta per rilevare la presenza delle telecamere di videosorveglianza da poco installate dalla società proprio su suggerimento della Polizia Locale, visti i continui furti e danneggiamenti, (compresa la demolizione parziale di una parete per potersi introdurre all’interno) avvenuti negli ultimi anni. I due danneggiano oltre a serramenti e arredamento anche le telecamere e, uno di loro, il più piccolo, si abbassa i pantaloni e fa i propri bisogni davanti all’ingresso degli spogliatoi, come segno di sfregio. I due si allontanano ma tornano dopo alcune ore e, complice anche l’oscurità, si introducono negli spogliatoi, forzano la porta di ingresso, entrano e rubano due mute di maglie, una ventina di palloni da calcio e la macchina del caffè.

I titolari della società sporgono denuncia presso gli Uffici della Polizia Locale. Immediate le indagini del Gruppo Operativo Misto che, dopo un sopralluogo, esaminano le pochissime immagini delle telecamere disponibili. Dopo un certosino lavoro di “collage”, riescono a recuperare dei fotogrammi che permettono di individuare gli autori del furto e del danneggiamento delle telecamere: due minorenni residenti nella stessa via Learco Guerra.

Lo scorso lunedì gli agenti della Polizia Locale, congiuntamente a personale della Questura, hanno eseguito perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura Della Repubblica dei Minorenni di Brescia presso le abitazioni dei due minorenni. Parte della refurtiva (una quindicina di divise da calcio e alcuni palloni)è stata recuperata e i due minorenni (uno 14 anni compiuti da un mese ed uno di 16 anni) sono stati denunciati per furto pluriaggravato.