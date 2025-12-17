Scherma – Matteo De Lucia ottimo quinto nel campionato interregionale U14 di fioretto

MANTOVA Domenica di gare intense per gli atleti di Mantova Scherma, impegnati a Casale Monferrato nella seconda prova del campionato interregionale Under 14 di fioretto (Lombardia, Liguria e Piemonte). Il miglior risultato porta la firma di Matteo De Lucia, che nella categoria Maschietti chiude con un ottimo quinto posto: brillante la fase a gironi, chiusa al terzo posto, poi il salto della prima diretta e il successo nella seconda, prima dello stop contro un atleta bergamasco che gli nega l’accesso alla semifinale. Buona prova anche per Cecilia Taraschi nella categoria Ragazze/Allieve: domina il girone vincendo tutti gli assalti per 5-1, salta la prima diretta ma viene sorpresa da un’atleta di Rapallo dopo essere stata a lungo in vantaggio, chiudendo 17ª. Negli Allievi: Gabriel Groposila 25°, Michele Caione 32°, Andrea Camurri 34°. Tra i Giovanissimi, Brando Sarzi Braga è 37°. Debutto infine nella prova interregionale di spada GPG a Pavia per Giacomo Varini, 90° nella categoria Allievi.