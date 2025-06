Tornano a incantare il pubblico le note del Festival Toscano di Musica Antica, rassegna che porta l’emozione della musica antica all’interno di alcune perle di Pisa e del suo territorio, a Barga e quest’anno anche a Camaiore, in un percorso che riflette la stretta connessione tra la musica, le bellezze artistiche e le specialità dei luoghi. Con la direzione artistica di Carlo Ipata, il Festival presenta un cartellone di 16 appuntamenti, un viaggio in musica in compagnia di grandi nomi e giovani di spiccato talento tra progetti innovativi, pagine celebri e capitoli da riscoprire.

Il Festival prende il via mercoledì 11 giugno al Teatro dell’Olivo di Camaiore con un concerto di Auser Musici, con il soprano Jennifer Schittino e la direzione di Carlo Ipata, che segna l’avvio del progetto Gasparini 2027, serie di iniziative per celebrare i 300 anni dalla morte del compositore di Camaiore Francesco Gasparini, anniversario che cadrà nel 2027.

Dopo l’evento di Camaiore, l’appuntamento con il blogger Elia Bertolazzi nella Sala degli Stemmi della Scuola Normale Superiore di Pisa (14 giugno) e il concerto di Teodora Tommasi, arpa e voce, nel bellissimo Giardino della Rocca del Brunelleschi a Vicopisano, spazio privato che per l’occasione sarà aperto al pubblico (15 giugno), la programmazione del Festival si snoda in tre lunghi fine settimana e si articola in diverse sezioni con concerti serali e pomeridiani, arricchiti da visite guidate ed eventi.

L’ensemble Auser Musici di Carlo Ipata torna protagonista venerdì 20 giugnonello splendido e antico Chiostro della Sapienza di Pisa con un evento imperdibile intitolato Fireworks, un programma di notevole coinvolgimento con formazione orchestrale di 30 elementi che eseguirà musiche di Haendel, Lully e Rameau.

Sede dei concerti serali saranno il Chiostro di Santa Elisabetta a Barga, il Chiostro della Sapienza e la Chiostra della Scuola Normale Superiore a Pisa.

A Barga l’Accademia Veracini, con Giorgio Sasso direzione e violino,presenterà un programma con pagine per strumenti ad arco di Bach, Vivaldi e Corelli (26 giugno) mentre Auser Musici, sabato 5 luglio, proporrà unprogramma cameristico, intitolato Le Goût Français, incentrato sullo stile francese di fine ‘600, concerto che l’ensemble eseguirà anche il giorno dopo a Pisa per il finale del Festival.

Il Chiostro della Sapienza vedrà in scena il Coro dell’Università di Pisa, diretto da Stefano Barandoni, impegnato in musiche di Adriano Banchieri (22 giugno); l’ensemble barocco La Lira d’Orfeo con il controtenore Raffaele Pe e Enrico Casazza al violino in un programma vivaldiano, con concerti solistici e arie dalle più famose opere del Prete Rosso (29 giugno); l’ensemble Dramatodia di Alberto Allegrezza in un concerto con madrigali del Cinquecento in versione spettacolarizzata (4 luglio); il Trio Goldberg-K che proporrà un concerto monografico dedicato a Bach con le celeberrime Variazioni Goldberg nella versione per trio d’archi (5 luglio).

Venerdì 4 luglio sarà protagonista di uno speciale appuntamento il pianista Maurizio Baglini: sullo strumento suonato da Franz Liszt durante il suo soggiorno a Pisa e che per l’occasione sarà eccezionalmente trasportato da una casa privata a Villa del Gombo, il celebre pianista eseguirà i lavori scritti da Liszt proprio mentre si trovava a Pisa.

Anche quest’anno il Festival rinnova l’attenzione al pubblico più giovane con apposite convenzioni con le università di Pisa e l’impegno nel valorizzare l’incontro di artisti di diverse generazioni, con la presenza di giovani musicisti di grande talento quali Giovanni Bellini, tiorba e voce, che proporrà musiche ascrivibili alla Firenze di Lorenzo il Magnifico (21 giugno, Museo di San Matteo, Pisa), il duo di violini formato da Sara Meloni e Gabriele Pro che guiderà il pubblico nel concerto Divertimento all’europea nel suggestivo Giardino di Palazzo Pilo Boyl a Pisa (27 giugno) e Les violes du Roi, ensemble di viole da gamba in programma alla Certosa di Calci con musiche di Marin Marais, Jean de Cambefort e Antoine Forqueray (28 giugno).

Attenzione rivolta anche ai diversi linguaggi espressivi della scena con performance multidisciplinari che vedono la musica antica intrecciarsi ai canali comunicativi del contemporaneo, con la presenza al Festival del musicista e youtuber Francesco Di Fortunato, accompagnato da un gruppo vocale, con un originale spettacolo-concerto alla Sala della Musica di Palazzo Pilo Boyl che esplora il legame tra musica ed erotismo, un viaggio multimediale nella musica rinascimentale (29 giugno).

Il festival ha il patrocinio della Regione Toscana ed è realizzato con il contributo di Fondazione Pisa, Comune di Pisa, Comune di Barga, Comune di Camaiore e in collaborazione con Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Direzione regionale musei della Toscana, Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e con lo sponsor tecnico diUnicoop Firenze.