Ciclismo – Oltre 200 Giovanissimi regalano spettacolo a Ceresara

CERESARA Parla anche mantovano il 21° Trofeo Unione Ciclistica Ceresarese-Memorial Bruno Belli-Trofeo Comune di Ceresara-Trofeo Allgor Informatica. La manifestazione svoltasi ieri pomeriggio a Ceresara, con i dirigenti del sodalizio guidato da Simone Pezzini a coordinarne ogni suo passaggio, ha mantenuto fede alle premesse.

Più di 200 sono stati i Giovanissimi che su un circuito di 1.100mt hanno dato spettacolo con numeri di un certo interesse tecnico. Anche i baby mantovani hanno dimostrato di avere le carte in regola per rivestire il ruolo di protagonisti.

In particolare a cogliere i risultati più significativi sono stati i portacolori di formazioni come il Ciclo Club 77, il Mincio Chiese, l’Allgor Tatobike, lo Sporteven e il Gioca in bici Oglio Po. Il successo lo hanno ottenuto Nicolò Belli e Beatrice Costa nella G4 e Irene Ferrari nella G6. La piazza d’onore, invece, l’hanno conquistata: Alessio Azzolini nella G2, Maela Barone nella G3, Elisa Traldi nella G4 Mattia Fioretti e Beatrice Costantini nella G5 e Melania Tenca nella G6.

Parlando sempre di podi sul gradino più basso sono saliti: Viola Mazzola nella G2, Tommaso Lucchini nella G3, Giovanni Busca nella G4 e Daniele Ronda nella G5. A questi poi sono da aggiungere il 5° di Leonardo Mai nella G2; il ° di Gabriele Decò; il 5° di Gabriele Salardi e il 6° di Francesco Salottolo nella G3; il 4° di Daniel Rossato e il 6° di Eric Baetta nella G4 e il 5° di Federico Rezzaghi nella G6.

L’appuntamento di Ceresara aveva un valore aggiunto determinato dal fatto che la competizione era valida quale prima prova della challenge Trofeo Allgor Informatica e quarta del Memorial Damiano Darra. A dare il via al pomeriggio dedicato ai Giovanissimi sono stati gli atleti della categoria Pg, per loro non si è parlato di agonismo bensì di semplice momento promozionale.

Questo non ha certo tolto loro l’entusiasmo di essere protagonisti in un contesto di tale prestigio.

Tra il pubblico vi erano per l’amministrazione comunale di Ceresara il sindaco Simone Parolini e per il comitato provinciale Fci il presidente Fausto Armanini e il consigliere Giorgio Papa.

Paolo Biondo