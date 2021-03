Astra Zeneca non consegna, Pfizer si spera martedì

MANTOVA – Se il sistema delle prenotazioni delle vaccinazioni va male quello della distribuzione delle dosi non va certo meglio. Le dosi di Astra Zeneca attese ieri al Poma non sono state recapitate. Dovrebbero arrivare insieme a quelle di Pfizer nei primi giorni della settimana prossima. Un’ulteriore tegola su un piano vaccini sempre più pericolante: domani dovrebbe iniziare la campagna di vaccinazione per gli insegnanti proprio con Astra Zeneca. Il piano vaccinale di Regione Lombardia prevede la somministrazione di 7mila vaccini al giorno nel Mantovano, dove attualmente si viaggia con un regime di 400 dosi al giorno.