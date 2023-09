Vaccini Covid e influenza Si parte oggi con l’open day

MANTOVA Oggi in 80 centri, parte la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale con una giornata dedicata a persone over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Durante la somministrazione dell’antinfluenzale, potrà essere co-somministrato il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato XBB 1.5. Alcune Asst hanno inoltre avviato specifiche iniziative sul territorio come l’offerta in co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i soggetti in target. Per vaccinarsi in occasione della Giornata dedicata è necessario prenotarsi (prenotazione aperte sul portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it). Da domani potranno poi vaccinarsi sanitari, pazienti di ospedali e ospiti di Rsa e dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata (prenotazioni dal 9 ottobre sulle piattaforme vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it). “Una campagna importante – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – che vogliamo inaugurare con una giornata simbolo. Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine. Per quanto riguarda l’anti-Covid, sottolineo che si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di V dose. Voglio infine ringraziare i medici di famiglia e le farmacie che, nel gioco di squadra delle vaccinazioni, rappresentano un tassello fondamentale”.

Questi gli orari dei poli della provincia di Mantova. Polo vaccinale di Mantova, Via dei Toscani 1 9-13; Cdc Viadana, Via de Gasperi 7 9-12; Cdc Asola, Via Schiantarelli 3 9-12; Polo vaccinale Ospedale di Borgo Mantovano, Via Bugatte 2 90-12. Iniziative aggiuntive: gli operatori proporranno e somministreranno i vaccini anti-pneumococcico e anti-herpes zoster agli aventi diritto. Le gravide e gli operatori sanitari avranno garantito l’accesso senza appuntamento, sempre. In sinergia con il Servizio di Diabetologia di Asst Mantova, presso il polo vaccinale di via dei Toscani, sarà presente personale di Ats Val Padana – Ss Prevenzione delle Malattie Infettive, a disposizione del “paziente diabetico” per fare il focus relativamente alle vaccinazioni raccomandate al paziente diabetico adulto e pediatrico.