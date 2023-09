Calcio Eccellenza – La Castellana sbanca Carpenedolo e (per una notte) guarda tutti dall’alto

Carpenedolo La Castellana torna al successo ed espugna Carpenedolo con una prova che ha messo nuovamente in mostra il cinismo e la solidità della squadra di Arioli. Nel primo tempo succede davvero poco, ma bastano pochi minuti per sbloccare la partita. Al 5’ lancio per Secli che la mette giù al limite dell’area e batte Benedetti con un grande sinistro. Primo gol in maglia biancazzurra per l’ex attaccante del Pordenone, che l’aveva già sfiorato contro il Castiglione. Il Carpenedolo prova a rispondere e si fa vedere al 38’: Zani smarca Straolzini in area di rigore, ma il diagonale rasoterra del numero 11 rossonero finisce fuori.

Nell’intervallo i due assistenti vengono sostituiti dai due portieri di riserva, a causa di un infortunio di uno dei due guardalinee. Nella ripresa il Carpenedolo prova a reagire e crea subito la sua chance migliore: al 47’ Butturini riceve palla sugli sviluppi di un preciso cross dalla trequarti di Zani, ma per un soffio non arriva a spingerla dentro in area piccola. La Caste si scuote e torna a produrre gioco: al 55’ incursione di Crema che scarica per Beltrami, però la sua conclusione è alta. Carpenedolo in dieci al 61’, espulso Apollonio. A questo punto la Caste cerca il gol del raddoppio: come al 78’. David Thai Ba serve Orlandini, che da buona posizione all’interno dell’area calcia fuori. Il risultato non cambierà più: negli ultimi minuti gioco spezzato, il Carpenedolo inserisce cinque attaccanti ma non riesce a rendersi pericoloso. Finisce dunque col successo dei biancazzurri, che passano una notte da capolista solitaria in attesa dei match della domenica.

Altra partita fatta con la giusta testa contro una squadra forte. Abbiamo giocato con una squadra pesante che ha raccolto 10 punti meritati contro una squadra che ci ha messo in difficoltà bravi. Abbiamo rischiato un paio di volte. abbiamo gestito male il possesso palla per sfruttare la superiorità e chiudere la partita l’unica pecca alla mia squadra, bravi. Abbiamo in testa l’obiettivo salvezza e ne mancano dieci di meno, giocando così sicuramente sarà tutto più facile.