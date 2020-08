Vento Lento ha fatto tappa a Mantova

MANTOVA Tappa a Mantova sabato 8 agosto dell’iniziativa “Vento Lento”, un viaggio in bicicletta lungo il Nord Italia che vede coinvolta un’intera famiglia del comune di Pianezza, città metropolitana di Torino. Ad attendere e salutare la famiglia Garzena presso il Comune di Mantova è stato l’assessore al Welfare Andrea Caprini. Tale progetto è a supporto della mobilità sostenibile e vede coinvolti l’Associazione Giovani Parkinsoniani (Aigp) e il Comune di Pianezza. La biciclettata terminerà a Venezia. “Una iniziativa per evidenziare il bisogno di accessibilità alle piste ciclabili e della libertà di movimento – ha detto il referente dell’iniziativa Antonio Garzena –. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo delle ciclabili e la loro manutenzione, dove diventa necessario un progetto condiviso con le Regioni per avere quei sostegni economici indispensabili per valorizzare questi percorsi alternativi che devono essere fruibili da tutti”.