Via Arrivabene, istituiti diciannove nuovi posti auto

MANTOVA Doppia fila, ma non in doppia fila. Via Arrivabene, nel tratto da via Fratelli Bandiera sin quasi al Sociale potrà disporre di due aree di sosta, oltre che sul lato sinistro anche su quello destro, per la quale sono già state tracciate ieri le strisce bianche.

Saranno 19 posti auto in più, riferisce il sindaco attraverso un post sui social network. «Oltre ad aumentare la dotazione di posti, restringendo la strada si eviteranno auto in doppia fila o sul marciapiede e si andrà più piano», scrive Mattia Palazzi.

Si tratta di aree di sosta gratuite, dal momento che via Arrivabene insiste in una Ztl pesante con varco di videosorveglianza, e dunque a principale vantaggio dei residenti che vedranno pressoché raddoppiata l’offerta di parcheggi. Il provvedimento inoltre andrà a beneficio dei residenti del centro durante i lavori in corso per la riqualificazione di piazza Cavallotti.