Il caldo manda in orbita le polveri sottili ma l’aria di Mantova resta cattiva

MANTOVA Alta pressione dominante sul Nord Italia e sul Mantovano, dove il 35esimo giorno di superamento del valore limite di 50 µg/m³ di Pm10 è a un passo. Un passo però che la nostra provincia non ha fatto da un mese a questa parte. Nonostante l’alta pressione e il gran caldo, la percentuale di polveri sottili nell’aria resta molto bassa. Una buona notizia, una volta tanto, ma che non lo resterà a lungo. Come spiega Alessandro Azzoni, esperto del meteo e storico collaboratore della Voce di Mantova, quest’ultimo passo in avanti delle polveri sottili è momentaneamente impedito dalla stagione estiva, quando le correnti ascensionali permettono al Pm10 di salire ad alt quota dove viene poi disperso. L’esatto contrario di quello che succede d’inverno, quando lo stesso Pm10 non riesce a salire oltre i 150 metri. Questo a spiegare che nonostante non piova, non tiri vento, le auto continuino a circolare e gli allevamenti ad allevare, come mai da un mese a questa parte il limite di 50 µg/m³ di Pm10 non viene nemmeno sfiorato in città e per quel che riguarda la provincia, solo a Schivenoglia nelle ultime quattro settimane è stato superato il valore limite di Pm10 per 4 giorni consecutivi. Attualmente La centralina Arpa più vicina al limite di 35 giorni di superamenti del valore limite di Pm10 è quella di piazzale Gramsci con 34 superamenti, numero cui è ferma da più di un mese. Seguono la centralina di Sant’Agnese e quelle di Viadana e Schivenoglia con 33 superamenti; quella di Ponti sul Mincio è ferma a 30 mentre quella di via Ariosto, con soli 28 superamenti da inizio anno, certifica che il quartiere di Valletta Valsecchi è quello con l’aria più salubre della provincia. In attesa dell’inverno il problema «d’estate è quello del biossido di azoto e dell’ozono – spiega ancora Azzoni -, in particolare quando la temperatura al suolo supera i 33°C». C’è poi il problema degli allevamenti intensivi che producono metano. Questo per dire che caldo o freddo, estate o inverno, a Mantova tira sempre una brutta aria.