Calcio Primavera 3 – Mantova verso il debutto. Graziani: “Occhio, il livello si è alzato”

MANTOVA Tra i protagonisti del vernissage del settore giovanile del Mantova, non poteva mancare Gabriele Graziani. La sua squadra debutterà sabato a Verona contro la Virtus nel campionato Primavera 3, conquistato con la promozione della scorsa stagione (proprio in finale con la Virtus). «In un settore giovanile si guarda in primis alla crescita dei ragazzi. Poi è chiaro che, soprattutto in Primavera, c’è una classifica con un meccanismo che prevede promozioni e retrocessioni, e questo non va tralasciato. Noi non abbiamo obiettivi, penseremo partita per partita. Anche perchè i valori degli avversari ancora non li conosciamo. La squadra è cambiata per metà: sono usciti i 2005 e sono entrati i 2007». Ciccio ammette di non essere soddisfatto delle amichevoli estive: «Per alcuni aspetti siamo ancora indietro, dovremo lavorare. Va detto che abbiamo lavorato a temperature proibitive, che certo non ci hanno agevolato. In ogni caso, ci misureremo con un campionato di livello superiore rispetto allo scorso anno. E con un esordio complicato: per la Virtus sarà un’occasione di rivincita, noi dovremo farci trovare pronti».