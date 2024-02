Via Nazario Sauro riapre finalmente al traffico

MANTOVA Dopo diversi mesi di attesa, è stata riaperta via Nazario Sauro, interessata dalla scorsa estate da importanti lavori che hanno rivoluzionato il sistema fognario nonché la linea per la raccolta delle acque meteoriche. In sostanza, quegli allagamenti che spesso si verificavano per tutta la via in occasione di improvvise bombe d’acqua, oggi non hanno più ragione di esistere proprio grazie alla realizzazione di questa nuova costruzione. “È stata riaperta la viabilità in via Nazario Sauro dopo l’importante cantiere con la realizzazione dei nuovi sottoservizi. I giorni scorsi la via è stata asfaltata nel tratto da via Santi Martiri a via dell’angelo, è stata completata la segnaletica orizzontale e verticale, nonché posizionati gli archetti a protezione del percorso pedonale, ed oggi la via è stata riaperta alle auto. È in corso il rifacimento della pavimentazione in acciottolato nella piazzetta all’ingresso della via danneggiato dal passaggio dei mezzi di cantiere. Tale lavorazione durerà circa 15 giorni, senza alcuna modifica della viabilità.” ha commentato con legittima soddisfazione l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli. Anche il sindaco Mattia Palazziha sottolineato l’evento con un post sui social in cui esprime grande piacere per la notizia dell’avvenuta riapertura di questa importante arteria cittadina.

Nei giorni scorsi avevamo dato voce ai commercianti della zona, che in coro avevano espresso il loro malcontento per la situazione, che si stava oltremodo prolungando con uno sconveniente rivebero sulle rispettive attività, e forse adesso la riapertura della via può essere l’inizio di un nuovo corso. La zona tornerà a popolarsi di studenti e le auto potranno di nuovo parcheggiare in zona per poter sfruttare l’offerta delle attività vicina. Resta da sistemare l’acciottolato della piazzetta, ma il più è fatto.