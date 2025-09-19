Violentata in casa: due uomini a processo

Mantova “Cosa ti costa. Per cinque minuti. Vacci a letto così hai un posto dove stare”. E visto che questi argomenti non erano bastati a convincere una 60enne marocchina che si era chiusa in camera da letto, il connazionale che la esortava a concedersi a un amico italiano, avrebbe sfondato la porta. Di questo episodio si è parlato ieri in tribunale al processo che vede un 58enne italiano e un 42enne marocchino accusati di violenza sessuale. I fatti risalgono al dicembre di tre anni fa, quando la donna, parte civile con l’avvocato Fabrizio Vappina, era ospite in casa di un parente del 58enne, a Casatico di Marcaria. Quel giorno la 60enne avrebbe subito due assalti: il primo nella mattinata, quando i due erano entrati in casa e senza mezzi termini avrebbero fatto capire alla donna cosa volevano. In particolare il 58enne italiano, difeso dall’avocato Cedrik Pasetti, avrebbe afferrato la 60enne per i fianchi per farla sedere sulle sue ginocchia e quindi toccarle il seno. Poche ore dopo, nel pomeriggio, la donna avrebbe subito un secondo assalto. Aveva cercato di sfuggire ai due chiudendosi in camera da letto ma il 42enne marocchino, difeso dall’ avvocato Mara Rigoni, avrebbe sfondato la porta della stanza per permettere all’altro di abusare dell’ospite. Il marocchino s8i sarebbe quindi piazzato sulla porta per impedire alla donna di scappare, mentre il 58enne l’avrebbe quindi coricata sul letto per poi palpeggiarla ripetutamente. Prima di andarsene i due avrebbero gettato fuori dalla finestra i vestiti e altri oggetti personali della donna, circostanza quest’ultima, confermata ieri da un vicino di casa sentito come testimone. Una volta rimasta sola la donna aveva chiamato la sorella che a sua volta aveva chiamato i carabinieri, che avevano rintracciato i due uomini, denunciandoli infine per violenza sessuale. La donna era stata medicata in ospedale, dove aveva raccontato della violenza subita. Il processo è stato aggiornato al prossimo 6 novembre, quando dovrebbero essere sentiti i due imputati. Al termine del loro esame dovrebbe iniziare la discussione del processo.