Dal Polirone a Sant’Andrea: la diocesi in cammino

MANTOVA Domenica si terrà il pellegrinaggio “La Chiesa mantovana di oggi e di domani cammina insieme”, evento conclusivo della Settimana della Chiesa Mantovana promosso dalla Diocesi di Mantova. Il cammino partirà alle ore 9 dalla Basilica del Polirone a San Benedetto Po e si concluderà nella Basilica di Sant’Andrea, attraversando luoghi significativi del territorio e offrendo momenti di condivisione, preghiera e riflessione. I partecipanti, tra fedeli, operatori pastorali e rappresentanti delle comunità cristiane, potranno unirsi al percorso anche da metà tragitto, con ripartenza prevista alle 13.30 da San Biagio, dove si terrà la Messa e il pranzo condiviso. Alle 15.30 è prevista una preghiera ecumenica per il creato al Parcobaleno, mentre il momento finale sarà alle 17.30 in Sant’Andrea. L’iniziativa, che prevede anche il servizio di trasporto in pullman da Campo Canoa per chi si iscrive entro il 31 agosto, rappresenta un’occasione di comunione e partecipazione, in linea con il cammino sinodale della Chiesa italiana e con l’impegno della diocesi mantovana nel rafforzare il senso di comunità e la corresponsabilità ecclesiale. Attraverso il gesto del camminare insieme, la Chiesa locale intende testimoniare la propria presenza viva e attiva nel territorio, promuovendo relazioni, ascolto e apertura verso il futuro.