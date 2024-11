Virgilio d’oro: spunta Emma Marcegaglia

MANTOVA Parrebbe concludersi con la proposta della maggioranza la rosa delle candidature per l’edizione 2024 delle Edicole d’oro di Virgilio, la massima onorificenza tributata dal Comune a cittadini che si siano distinti nell’ambito della cultura, del sociale e dello sport. Per quanto riguarda la proposta avanzata dal gruppo del Pd in via Roma, la segnalazione si orienta verso l’imprenditrice Emma Marcegaglia, il cui curriculum la vede protagonista dall’impresa paterna di Gazoldo sino ai numerosi incarichi istituzionali nel mondo confindustriale ricoperti nel corso degli anni.

A quello dell’imprenditrice gazoldese vanno ad aggiungersi i nomi di Eleonora Buratto, il noto soprano di fama internazionale, segnalata da Ildegarda Tarocco, prima firmataria assieme a un numero consistente di cittadini. Quindi, premio alla memoria, da conferirsi all’architetto Giancarlo Leoni, già dirigente in Provincia, il cui nome rimane legato all’impegno profuso per fare decollare il comparto di Valdaro e del suo nodo intermodale principalmente legato al porto e alle sue interconnessioni con le vie ferrate e autostradali. Leoni, scomparso nel dicembre dello scorso anno, è stato proposto da Pier Luigi Baschieri, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

Sempre alla memoria, è stato suggerito anche il riconoscimento a Vittorina Gementi, storica rappresentante del mondo cattolico virgiliano, già vicesindaco della città, e storica fondatrice della Casa del Sole. A proporla sono state Lidia Bertellini, Gloria Costani e altre sottoscrizioni del mondo cattolico.