Visita guidata alla Specola del Liceo “Virgilio” di Mantova

MANTOVA La Delegazione Amici del Liceo Virgilio organizza una visita guidata alla Specola del Liceo, stazione meteorologica attiva dall’Ottocento, recentemente insignita del riconoscimento di “Osservatorio Meteorologico Centenario” da parte della World Metereological Organization, agenzia delle Nazioni Unite.

Conosciuto come la Specola, nella torre che sovrasta il Liceo ha sede, fin dal 1828, un osservatorio meteorologico, tuttora in funzione, la cui raccolta dati era affidata ai professori di Fisica del Liceo e ai vari tecnici di laboratorio sino al 1995. Tutti i dati raccolti, con poche eccezioni, sono ancora conservati in registri manoscritti. Da sottolineare come questo faccia del Liceo Virgilio di Mantova l’unica scuola in Italia sede di un osservatorio climatologico.

Il tour di giovedì 19, a cura del prof. Riccardo Govoni, dà dunque la possibilità di accedere a una delle viste più spettacolari sulla città e i laghi, attraversando spazi appartati che conservano preziose testimonianze storico scientifiche, patrimonio secolare della Scuola che risale ai Gesuiti.

Per la partecipazione è richiesta una donazione minima di 10 euro a sostegno dei lavori di restauro delle raccolte che fanno del Liceo Virgilio un affascinante museo cittadino purtroppo raramente accessibile. Gli Amici del Virgilio, delegazione dell’Associazione Amicidi Palazzo Te e dei Musei mantovani APS ETS hanno, infatti, tra i principali obiettivi, quello di recuperare il patrimonio culturale del Liceo con specifico riferimento alle collezioni del Gabinetto di Fisica, del Gabinetto di Scienze Naturali e della Specola, e di farle adeguatamente conoscere.

Non è necessaria la prenotazione, ma si raccomanda la puntualità. Ingresso alla Scuola da Via Pomponazzo.

La visita guidata sarà ripetuta con le stesse modalità giovedì 26 settembre.