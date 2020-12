Basket serie A2 m – Staff sconfitta a Torino

TORINO Dopo tre vittorie consecutive la Staff chiude un tribolato 2020 con la trasferta a Torino, uno dei campi più difficili del girone. E va in archivio, come da pronostico, con una sconfitta (84-68). Biancorossi mai in partita con la corazzata piemontese.

REALE MUTUA TORINO-STAFF MANTOVA 84-68

26-14, 23-18, 26-20, 9-16

REALE MUTUA TORINO Diop 23 (7/8, 1/1), Clark 17 (1/3, 5/10), Alibegovic 12 (3/7, 2/7), Pinkins 11 (4/6, 0/1), Cappelletti 10 (2/3, 2/3), Campani 4 (2/3, 0/0), Penna 3 (0/0, 1/2), Toscano 3 (0/0, 1/2), Bushati 1 (0/0, 0/1), Origlia 0 (0/0, 0/0), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferro 0 (0/0, 0/1). All.: Cavina.

STAFF MANTOVA Ghersetti 20 (3/7, 3/7), James 19 (2/7, 4/8), Weaver 10 (2/2, 2/3), Bonacini 8 (2/5, 0/1), Cortese 8 (1/2, 1/5), Infante 3 (1/3, 0/1), Ferrara 0 (0/1, 0/0), Maspero 0 (0/2, 0/3). Ne: Mirkovski, Ziviani.

All.: Di Paolantonio.

ARBITRI Maschio, Bonotto, Doronin.

NOTE Reale Mutua Torino: tiri liberi 10/13. Rimbalzi: 32 5 + 27 (Diop, Pinkins, Cappelletti 6). Assist: 22 (Cappelletti 6). Staff Mantova: tiri liberi 16/19. Rimbalzi: 25 5 + 20 (James 7). Assist: 12 (Bonacini 5).