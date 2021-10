La farmacia ospedaliera trasferita a Levata

MANTOVA Una nuova sede per la Farmacia Ospedaliera e Territoriale di ASST, che sarà trasferita dalle palazzine 30 e 31 dell’ospedale Carlo Poma, a Levata di Curtatone, nei locali dell’ex Metro Cash and Carry, in via Donatori di Sangue 2. La nuova collocazione è stata ritenuta idonea da Ats della Val Padana sotto il profilo dell’accreditamento. È in fase di avvio il trasloco, che avverrà in più fasi a partire dalle prossime settimane e sarà completato nei primi mesi del 2022.

Il nuovo complesso consentirà di ottimizzare l’attività da tutti i punti di vista, migliorando lo stoccaggio del materiale, il lavoro degli operatori e facilitando l’accesso dei pazienti, anche disabili. Nelle immediate vicinanze della struttura è presente infatti una fermata dell’autobus e sarà possibile raggiungere agevolmente con l’automobile l’area dedicata alla distribuzione diretta dei farmaci, attività che verrà trasferita a Levata nei prossimi mesi, accompagnata da debita comunicazione ai cittadini. Sono inoltre disponibili una sala d’attesa e servizi igienici dedicati all’utenza.