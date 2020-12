Webinar di Medici senza Frontiere per la giornata dei diritti umani

MANTOVA Nell’ambito della 14a edizione del Festival dei Diritti, organizzato dal CSV – di riportarlo come “CSV Lombardia Sud – Centro di servizio per il volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia”.

(www.festivaldeidiritti.org) e in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, giovedì 10 dicembre alle ore 21 Medici Senza Frontiere organizza l’evento online gratuito “Prendiamoci CURA dell’umanità. L’impegno di Medici Senza Frontiere per il diritto globale alla salute”.

Intervengono le operatrici umanitarie: Elda Baggio, docente dell’Università di Verona e Vice Presidente di MSF Italia e Francesca Dambruoso, medico. Modera l’incontro Marco Buemi, esperto di sviluppo sostenibile.

Per partecipare all’iniziativa utilizzare il seguente link https://www.facebook.com/msf.verona/posts/1611320785740594 Per accedere non è richiesta l’apertura di un account.

Il tema del Festival per l’edizione di quest’anno è la cura intesa non solo come cura della salute ma anche dell’ambiente, delle relazioni, delle comunità, delle città con l’obiettivo di stimolare una riflessione sull’impegno di tutti per tutelare il futuro dell’umanità e del pianeta, per le nuove generazioni e affinché nessuno venga lasciato indietro.

Negli ultimi anni fenomeni come il cambiamento climatico, l’inquinamento, le catastrofi naturali e i conflitti a livello globale stanno inevitabilmente incrementando i rischi per la salute pubblica e favorendo conseguenze come lo spostamento di massa delle popolazioni, la diffusione di malattie ed epidemie e il rischio di un mancato accesso alle cure in molti paesi con sistemi sanitari fragili.

In questo scenario così complesso, Medici Senza Frontiere è da sempre impegnata in prima linea affinché l’accesso alle cure sia un diritto universale che deve essere garantito a tutti, perché salute e dignità sono indistinguibili nell’essere umano.