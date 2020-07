Il libro di Stefano Manini a Corte Spagnola

CURTATONE – Si intitola “Il diamante sgretolato” il libro di Stefano Manini la cui presentazione è prevista per questa sera alle 19 nei giardini di Corte Spagnola. A dialogare con l’autore Giacomo Cecchin e l’editore Nicola Sometti.

Mantovano, ex manager di una multinazionale, Manini è da sempre animato dalla passione per i viaggi e la scoperta di culture diverse. Questo è il suo primo libro: un’opera dove si narra la storia di Davide Piccolini, un brillante dirigente d’azienda 39enne nato a Madrid, nel New Mexico. Una storia che si apre il 2 ottobre 2017, alla vigilia di un giorno importantissimo della sua carriera professionale: Piccolini è scosso dalla notizia della strage di Las Vegas. Un evento che scuote l’inconscio di Davide, portandolo a rivivere il suo percorso: percorso che lo riporta a Mantova, luogo d’origine del padre che da lì era emigrato nemmeno diciottenne verso gli Usa. Un libro che è anche un romanzo di formazione maturo e contemporaneo, un lungo viaggio di cui non sarà facile imbastire il finale, bilancio parziale di un’esistenza complessa fatta di salite e discese, spostamenti e sorprese.

L’appuntamento di questa sera è gratuito e ad ingresso libero: la cittadinanza è invitata a partecipare.

Valentina Gambini