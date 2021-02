Webinar gratuito sul bonus casa

MANTOVA Confartigianato Imprese Mantova, per aiutare imprese e cittadini a districarsi su tutte le opportunità offerte dai Bonus Casa, ha organizzato uno specifico Sportello.

Per illustrare le novità introdotte nel campo delle agevolazioni per il recupero degli immobili, è stato organizzato un incontro gratuito in streaming lunedì 15 febbraio 2021 alle 17.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb77xnA1e5MRXeXVNc3fQuxQp_dPciZ0VqMWlUq-l6vPSYbw/viewform?usp=sf_link

oppure inviare una e-mail a bonuscasa@confartigianato.mn.it indicando i propri dati.