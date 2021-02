La ministra Bonetti in visita al Centro aiuto alla vita

MANTOVA Forse il Centro di Aiuto alla Vita di Mantova, presieduto da Marzia Monelli, è stato di buon augurio per l’ attuale ministra alle Pari opportunità e alla famiglia Elena Bonetti, che giovedì scorso si è recata presso la sede cittadina dell’Associazione, che accoglie, ascolta, sostiene donne, mamme, bambini e nuclei familiari, per vari motivi in situazioni di difficoltà.

Si è trattato di uno scambio di esperienze, che ha visto da una parte l’attività del Cav mantovano e dall’altra il bilancio della ministra in merito al lavoro svolto e ai suoi progetti mirati al supporto del mondo femminile e alla lotta contro la violenza di genere. Programmi interrotti fino a pochi giorni fa, a causa della caduta del Governo, e che ora con tutta probabilità potranno continuare.

“L’invito – racconta la presidente Cav Marzia Monelli – è stato lanciato da parte mia, nel momento in cui Bonetti non era ministra, proprio per ammirazione verso la persona e l’impegno dimostrato. Mi ha fatto molto piacere sapere che desiderasse conoscere da vicino le tante occupazioni del Centro e ho colto subito l’occasione.”

Circostanza oggi ancora più importante, perché avere una rappresentante del Mantovano nel novero ministeriale è naturalmente un fattore incoraggiante per il territorio.

Il Centro Aiuto alla Vita ha, in periodo di emergenza sanitaria, organizzato comunque eventi informativi e divulgativi, in merito alla prevenzione e al contrasto della violenza, attraverso webinar e iniziative in streaming. L'opera del Centro prosegue, con incontri su appuntamento e sempre attivo resta il numero Sos violenza: 349 9011590.